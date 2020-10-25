زيدان معتوق الزادمة يعلن انسحابه من قائمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي

أعلن المهندس زيدان معتوق الزادمة انسحابه من قائمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق اليوم الأحد، استعدادا لعقد الملتقى المقرر تنظيمه في التاسع من نوفمبر المقبل بالعاصمة التونسية.

وأرجع الزادمة في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» انسحابه وعدم مشاركته في جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى عدة أسباب منها أن جلسات الملتقى «من الواضح أنها تسعى إلى إعادة تدوير بعض الشخوص الغير مرحب بها في المجتمع الليبي، وكذلك إطالة أمد الأزمة الليبية الليبية، وعدم صدق ووضوح رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إنهاء المشكل الليبي سياسيا».

وأبدى الزامة تحفظه على الأسماء الواردة في قائمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبية معتبرا أن القائمة بها «شخصيات جدلية وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب وغيرها ممن كانت السبب في معاناة الليبيين طيلة التسع سنوات الماضية».

وأكد الزادمة في بيانه قناعته «الراسخة بان الحل السياسي في ليبيا يبدأ من خلال الالتزام بالثوابت التي خرجت من أجلها القوات المسلحة المتمثلة في «حربها على الإرهاب على كامل التراب الليبي» و«إنها المليشيات المسلحة المسيطرة على القرار السياسي والمالي في طرابلس» و«طرد المرتزقة وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي الليبية» و«دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومساندتها في بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي الحدود وتدافع عن الدولة المدنية الليبية المنشودة».

– البعثة الأممية تعلن قائمة المشاركين في ملتقي الحوار السياسي الليبي بتونس

– البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة تضم أسماء المشاركين في ملتقي الحوار السياسي المقرر عقده في تونس خلال الأيام المقبلة، والبالغ عددهم 75 شخصية من مختلف مدن ومناطق ليبيا، يمثلون كافة التوجهات السياسية والاجتماعية.

وأكدت البعثة في بيان أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي «من فئات مختلفة»، وأن اختيارهم جرى «بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل».

وقالت البعثة «إن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا