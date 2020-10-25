توافق على إقامة مشاريع خدمية في “السواني بن آدم”

في إطار التعاون بين بلدية السواني بن آدم ومشروع تقارب ومكتب خدمات النظافة بالبلدية وبمشاركة مجتمعية، أقيمت حملة نظافة واسعة بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني ومكتب النظافة ورجال الحرس البلدي والشرطة وعدد من العاملين بالقطاعات التابعة للبلدية.

وشملت حملة النظافة الحديقة العامة والنصب التذكاري لمعركة شهداء السواني بن آدم، فيما تم الاتفاق على إقامة بعض المشاريع خلال المدة القريبة المقبلة، منها مشروع حديقة داخل البلدية وملعب لكرة القدم الخماسية وتركيب عشرين كاشف إضاءة بالطاقة الشمسية.

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