ويليامز تعلن انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي

ينطلق غدا أول اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر آلية الاتصال المرئي، وذلك في إطار المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية، حسبما أعلنته ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، ليكون اللقاء المباشر يوم التاسع من نوفمبر في العاصمة التونسية.

ووجهت البعثة الدعوة لخمسة وسبعين مشاركا ومشاركة يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية، مؤكدة أن الملتقى هو حوار ليبي ليبي شامل يعقد بناء على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

كما دعت جميع المشاركين في الملتقى إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكل بناء وبحسن نية في المحادثات، وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى للملتقى هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن.

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