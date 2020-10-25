الإمارات ترحب بالتوقيع على وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، الذي تم الاتفاق عليه في جنيف، الجمعة، برعاية الأمم المتحدة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها السبت، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال البيان إن الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة.

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