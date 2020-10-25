رئيس البرلمان المغربي: تقريب وجهات النظر بين الليبيين ساهم في تحقيق المكتسبات

أكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، إن تقريب وجهات النظر بين الليبيين ساهم في تحقيق مجموعة من المكتسبات، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك جولات أخرى لترجمة هذه المكتسبات على أرض الواقع”.

وقال المالكي في تصريحات عقب استقباله رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في الرباط اليوم الأحد، إن التوقيع بداية صيف السنة الجارية، على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي ونظيره الليبي، مشددا على أن هذا “يعكس إرادة سياسية وشعبية لفتح المجال لحوار مستمر بين الإخوة الليبيين وكذلك النواب المغاربة”.

وأضاف المالكي أن التوقيع على مذكرة التفاهم فتح آفاقا جديدة من خلال تفعيل وإعطاء قوة ونفس جديد للدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.