رئيس مجلس النواب يجري زيارة إلى الرباط ويلتقي وزير خارجية المغرب

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ظهر أمس إلى العاصمة المغربية الرباط، رفقة النائب الثاني، إحميد حومة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج.

وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حيث أعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوريطة عن شكره لما تقوم به المغرب من أجل التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا.

هذا كما ستكون له عدة لقاءات ومشاورات أهمها مع رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، إضافة إلى العديد من المسؤولين المغاربة، وذلك للتشاور وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا.

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