بوريل: توقيع وقف إطلاق النار خطوة حاسمة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا

رحب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بقرار اللجنة العسكرية الليبية خمسة زائد خمسة الموقع مؤخرا في جنيف، والقاضي بوقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف بوريل في بيان صحفي اليوم أن هذا الاتفاق يعد خطوة حاسمة لتضمنها تدابير أخرى، مثل عملية شاملة لنزع السلاح والتي تعتبر ضرورية لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، لا سيما انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب على الفور خلال تسعين يوما.

وأوضح بوريل أن بروكسل تشجع جميع الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، داعيا جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة.

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