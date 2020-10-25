الأعلى للدولة: لن نقبل أن يؤثر اتفاق وقف اطلاق النار على اتفاقياتنا مع تركيا

أعلن المجلس الأعلى للدولة ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة قبل يومين.

وقال الأعلى للدولة في بيان اليوم الأحد إن هذا الاتفاق سيمكن من عودة الرحلات الجوية بين الشرق والغرب ورفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية وانهاء الانقسام المؤسساتي، لكنه مجرد اتفاق بين قوة شرعية واخرى متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة على حد تعبير البيان.

وأكد الأعلى للدولة أن هذا الاتفاق لايعني الاعتراف ضمنيا بما وصفها القوة المعتدية، ولن يشمل ما ابرمته حكومة الوفاق من اتفاقيات مع الدولة التركية .

وشكك البيان في نوايا الجيش الليبي وقدرته على الالتزام ببنود هذا الاتفاق خاصة في مايتعلق باخراج عناصر الفاغنر والجنجويد.

وقال البيان ” لايسقط هذا الاتفاق الجرائم المرتكبة من قبل قوات الجيش على العاصمة”

وختم البيان بالقول “نريد ضمانات كفيلة لعودة المهجرين دون التعرض بهم”