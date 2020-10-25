منظمات شبابية تؤكد دعمها لجهود إرساء السلام بليبيا

أكدت كل من حركة القيادات الليبية الشابة والرابطة الوطنية لدعم الشباب، أهمية التشاور والتباحث والتعاون بما يتماشى مع المستجدات والمتغيرات الأخيرة في المشهد الليبي، لتحقيق السلام من خلال المصالحة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية والعنف.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته، :”إنه وفي إطار التواصل لمد جسور التعاون والعلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الليبية والشبابية وتجسيدا للثوابت الوطنية ودعما للوحدة الوطنية واستكمالا للجهود المبذولة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين الأطراف المتنازعة برعاية ستيفاني ولياميز مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا”، فقد تم الاتفاق على السعي والعمل لتحقيق السلام من خلال المصالحة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية والعنف لدعم تنفيذ خطوات تفعيل وتنفيذ البنود الستة لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأكدت كل من الحركة والرابطة على دعم جهود الحوار الليبي الوطني المزمع عقده في العاصمة تونس ودعم مخرجاته التي ستؤدي إلى دعم إرساء دعائم الدولة الليبية وتوحيد الوطن وعدم تقسيمه وتعزيز السلم الاجتماعي الأهلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين بدون استثناء لأحد وتشجع على المضي قدما في المسار الديمقراطي الانتخابي ومسار الاصلاح الاقتصادي لتحقيق السلام بين الليبيين ليكون الاستقرار والتنمية والرخاء والعمل والبناء والتقدم هو غاية وهدف كل الشباب الليبي ورفع شعار (ليبيا أولا).