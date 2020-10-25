5 نقاط.. المجلس الاستشاري يكشف أسباب رفضه لاتفاقية وقف إطلاق النار

رفض المجلس الاستشاري للدولة، اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في جينيف، وقد وضع في بيان أصدره مساء اليوم 5 أسباب لرفض الاتفاقية.

وقال المجلس في بيان له اليوم: ” إن المجلس يرحب باتفاق وقف إطلاق النار، و عودة الرحلات الجوية الداخلية، ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطن، وإنهاء الانقسام المؤسساتي.

وتابع المجلس الاستشاري في بيانه:” إن وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة؛ وإن هذا الاتفاق لا يعنى بأى شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية”.

واستطرد :” نُشكّك فى نوايا وقدرة القوة المتمردة على الالتزام ببنود هذا الاتفاق خاصة فيّما يتعلق بإخراج المرتزقة من قوات فاغنر والجنجاويد والمعارضة التشادية، متابعا:” لا يشمل هذا الاتفاق ما أبرمته السطلة التنفيذية الشرعية (حكومة الوفاق) من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية، كما لا يسقط هذا الاتفاق الجرائم المرتكبة خلال فترة ما وصفه البيان العدوان على العاصمة”.

وأضاف البيان:” كما يجب الإسراع بتسليم المجرمين. خاصة الذين شاركوا بأى شكل من الأشكال فى المقابر الجماعية، كما شدد على ضرورة إيجاد الضمانات الكافية لعودة المهجّرين دون التعرض لهم بأي أنىّ وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم”.