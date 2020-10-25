حراك ‘لا للتمييز’ بأوباري يطالب بصرف الرقم الوطني لأبناء الطوارق

أصدر حراك لا للتمييز ليبيا تجمعنا، بيانا في اعقاب الوقفة الاحتجاجية اليوم الاحد طالبوا فيه رئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية المفوض للتدخل بشكل مباشر بشأن صرف الرقم الوطني لأبناء الطوارق الذين يعانوا الاهمال والتهميش الممنهج من بعض جهات الدولة.

وقالوا في بيانهم الذي تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه “رغم مناداة ابناء الطوارق المستمرة لتسوية ملف الرقم الوطني إلا اننا لم نجد اذانا صاغية ما ترتب عنه التخوف من الاستبعاد من المشاركة في بناء الدولة الليبية التي تمر بمرحلة صعبة وتحتاج فيه ليبيا الى تضميد جراح كل أبنائها للابتعاد بها عن نهج الفوضى والاقتتال والتدابر والتنافر “.

وشدد البيان على اهمية تفعيل القرارات الصادرة بخصوص صرف الرقم الوطني لمن يستكمل الاجراءات لذوي السجلات المؤقتة وشروط منح الجنسية الليبية وفقا للتشريعات النافذة .

ودعا البيان جميع مسئولي الدولة الليبية الى تحمل مسئولياتهم كاملة القانونية والأخلاقية لتسوية هذا الملف والابتعاد عن منطق المغالبة والقوة .

وأعلن حراك لا للتمييز باوباري عزمه على الاستمرار في المطالبة بحقوقه المشروعة وان اية تسوية في ليبيا لن تتم ولن يعترف بها من دون تلبية مطالبهم ومعالجة الاوضاع الانسانية وضمان حقوقهم.