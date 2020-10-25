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الدولة يشكك في نوايا القوات المسلحة ويتمسك بالاتفاقات مع التركية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات مع الدولة التركية، مشككًا في نوايا القوات المسلحة الليبية الالتزام ببنود الاتفاق.

وأعلن المجلس، في بيان، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار وعودة الرحلات الجوية الداخلية ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية.

وقال المجلس، “إن وقف إطلاق النار في جنيف وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو اتفاق بين سلطة شرعية “حكومة الوفاق” وبين “قوة متمردة” حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة وإن هذا الاتفاق لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية”.

وأضاف، “نشكك في نوايا وقدرة القوة المتمردة (يقصد القوات المسلحة) على الالتزام ببنود هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من قوات “فاغنر” و “الجنجاويد” و “المعارضة التشادية”، على حد قوله.

وقال المجلس، “لا يشمل الاتفاق ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية مع اتفاقات شرعية مع الدولة التركية”.

وأضاف، “أن هذا الاتفاق لا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة ويجب الإسراع بتسليم المجرمين خاصة الذين شاركوا بأي شكل من الأشكال في المقابر الجماعية”.

وطالب المجلس، بـ “ضرورة إيجاد الضمانات الكافية لعودة المهجرين دون التعرض لهم بأي أذى وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم”.

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اتفاق وقف إطلاق النار المجلس الأعلى للدولة ليبيا

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  • اى اتفاق ياحريم السلطان لا يحظى بموافقة نواب الشعب هو والعدم سواء والمتغطى باردوغان عريان فليس لكم مكان اشربوا من البحر فالعاصمة الجديدة سرت خارج سيطرة المليشيات والابتزاز الاخوانى انتهى الدرس يااغبياء فالامريكان جعلوا اردوغان كلب جربان ونقلوا ملف ليبيا الى مصر القادرة على حسم الملف سلما او حربا قضى الامر

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  • هذا الكلام اطبعه ـ واسحب فمعيتيق رصاصتين فرجليه ـ وأرفعه للمعسكر رقم ٨ ـ وقوله من الي يسرقوا فالبريد ـ

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  • مجلس الدولة الخرفانية سقط بسقوط الصخيرات بينما الجيش الوطنى يستمد شرعيته بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى وفى فترة صلاحية البرلمان ولا يجوز الغاؤه الا من خلال برلمان جديد منتخب

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  • حالة المناخوليا عندك صعبة اذهب لقرقارش للعلاج كام جلسة كهرباء يعدلوا راسك الهابلة

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