ردة فعل قوية من ‘حماية طرابلس’ على قائمة الحاضرين في ملتقى تونس

عبّرت قوة حماية طرابلس عن استغرابها الشديد وجود أسماء “جدلية” في القائمة التي أعلن عنها اليوم للحضور في ملتقى الحل السياسي المزمع عقده في تونس للخروج بنقاط إيجابية لمستقبل العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

وقالت القوة في بيان لها إنه “في الوقت الذي إتسمنا به خيرًا بعد إعلان إتفاق وقف إطلاق النّار الذي وقع من قبل لجنة “5+5″، وبدأنا فعليًا في تطبيق بنوده ومخرجاته .. نستغرب وبشدة ظهور قائمة ما تسمى بأعضاء (ملتقى الحوار السياسي الليبي) الصادرة اليوم عن (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، والتي تحمل عديد الأسماء الجدلية التي كانت يومًا سببًا في خراب هذه البلاد ومشعل الفتنة فيها”.

وتساءلت في البيان عن “المعايير التي تم من خلالها انتقاء هذه الأسماء المتكررة خلال هذه السنوات العجاف على الشعب الليبي، فالبعض لا يملكون ثقلا سياسيا أو عسكريا والبعض الأخر لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالح دول بعينها وكثيرهم لا يملكون آمر نفسهم أساسًا”.

وأضافت القوّة أنه “في ظل تغييب تمثيل عديد القوى العسكرية والسياسية والمناطقية وأهمها (طرابلس) وجلّ المنطقة الغربية، ومع وجود أسماء دُست في هذه القائمة لتطبيق أجندة معينة .. نرفض هذه القائمة التي كان من الأولى صدورها عن مكتب (النائب العام) بدلًا من (البعثة الأممية) .. ونطالب الأخيرة بالعدول عن قائمتها واختيار من يمثل الشعب والمدن بعيدًا عن المحاباة والترضية، ولو كان ذلك باستفتاء الشعب نفسه”.

يذكر أن عديد الأطراف أعلنت عن قائمة نهائية للمشاركين في لقاء تونس، خلفت جدلا لدى مختلف الأطراف في ظل وجود أسماء مختلف حولها في الجهتين.