عمل دؤوب لتجهيز مركز العزل الصحي في جادو

تتواصل في مدينة جادو أعمال الصيانة والتحوير لمركز التدريب المهني سابقا، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة بحكومة الوفاق بعد اختياره ليكون مركزا للعزل الصحي بمواصفات عالمية لعزل وعلاج مصابي كورونا ببلدية جادو بسعة سريرية تتجاوز 60 سريرا.

وانطلقت أعمال الصيانة منذ قرابة شهر وتجاوزت نسبة الإنجاز الآن 70%، وتضمنت تأهيلا كاملا للمبنى.

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس في المنطقة، خاصة أن مركز العزل شكشوك الذي جُهّز منذ شهرين لا تتجاوز سعته الـ10 أسرة، 4 منها فقط للحالات الطارئة، لهذا كان لزاما إنشاء مركز عزل آخر بسعة أكبر.

ورغم افتتاح مركز العزل شكشوك وقرب الانتهاء من مركز العزل جادو يرى مراقبون أنها خطوات متأخرة من وزارة الصحة فقد مضى أكثر من 9 أشهر على انتشار الوباء ولا تزال بعض المدن بالجبل دون مراكز للعزل أو أنها لا تزال قيد الإنشاء.

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