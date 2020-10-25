الناطق باسم البعثة ينفي لـ218 مزاعم عدم توقيع حفتر على “اتفاق جنيف”

في معرض رده عن سؤال حول الأخبار المتداولة فيما يخص تصريحا للمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تزعم فيه أن “حفتر لم يوقع أي اتفاقية لوقف إطلاق النار”، أكد الناطق باسم البعثة الأممية في ليبيا جان علم لـ218 أن وليامز لم تذكر في أي تصريح لها أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد رفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف.

ونفى علم كل ما تداولته وسائل إعلام محلية حول رفض حفتر التوقيع على الاتفاق ونسبته إلى ستيفاني، مؤكداً أن وفد القيادة العامة للجيش الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد وقع على الاتفاق بتفويض من المشير.

وفي سياق متصل، كان المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد في تصريحات لـ”العربية” أنه لا يُشكّك في موقف المشير خليفة حفتر وفائز السراج من الاتفاق، بعد أن منحا تفويضًا واضحًا لوفديهما لتوقيعه، مؤكدًا أن العنصر الليبي بات يُشكّل دورًا حاسمًا في هذه المرحلة وبحاجة لأخذه بعين الاعتبار من قبل الأطراف الدولية.

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