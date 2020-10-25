الناطق باسم البعثة ينفي لـ218 مزاعم عدم توقيع حفتر على “اتفاق جنيف”

في معرض رده عن سؤال حول الأخبار المتداولة فيما يخص تصريحا للمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تزعم فيه أن “حفتر لم يوقع أي اتفاقية لوقف إطلاق النار”، أكد الناطق باسم البعثة الأممية في ليبيا جان علم لـ218 أن وليامز لم تذكر في أي تصريح لها أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد رفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف.
ونفى علم كل ما تداولته وسائل إعلام محلية حول رفض حفتر التوقيع على الاتفاق ونسبته إلى ستيفاني، مؤكداً أن وفد القيادة العامة للجيش الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد وقع على الاتفاق بتفويض من المشير.
وفي سياق متصل، كان المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد في تصريحات لـ”العربية” أنه لا يُشكّك في موقف المشير خليفة حفتر وفائز السراج من الاتفاق، بعد أن منحا تفويضًا واضحًا لوفديهما لتوقيعه، مؤكدًا أن العنصر الليبي بات يُشكّل دورًا حاسمًا في هذه المرحلة وبحاجة لأخذه بعين الاعتبار من قبل الأطراف الدولية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك