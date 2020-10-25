ليبيا الان

الناطق باسم البعثة ينفي لـ218 مزاعم عدم توقيع حفتر على “اتفاق جنيف”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في معرض رده عن سؤال حول الأخبار المتداولة فيما يخص تصريحا للمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تزعم فيه أن “حفتر لم يوقع أي اتفاقية لوقف إطلاق النار”، أكد الناطق باسم البعثة الأممية في ليبيا جان علم لـ218 أن وليامز لم تذكر في أي تصريح لها أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد رفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف.

ونفى علم كل ما تداولته وسائل إعلام محلية حول رفض حفتر التوقيع على الاتفاق ونسبته إلى ستيفاني، مؤكداً أن وفد القيادة العامة للجيش الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد وقع على الاتفاق بتفويض من المشير.

وفي سياق متصل، كان المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد في تصريحات لـ”العربية” أنه لا يُشكّك في موقف المشير خليفة حفتر وفائز السراج من الاتفاق، بعد أن منحا تفويضًا واضحًا لوفديهما لتوقيعه، مؤكدًا أن العنصر الليبي بات يُشكّل دورًا حاسمًا في هذه المرحلة وبحاجة لأخذه بعين الاعتبار من قبل الأطراف الدولية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اليس كلاب اردوغان يقولون ان حفتر خارج المشهد لو فيهم ذكر ينفذ حرف واحد بدون موافقته فهو يسيطر على ثلاث ارباع ارض ليبيا بينما الباقى خارج السيطرة وراينا خطف وزير الاعلام الذى عينه السراج من مليشيا المفروض انها تابعة له ولطرطور الدفاع ولكنهما اتخرسوا خوفا من خطفهما هما كمان

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  • ستيفاني مبعوث الامم الصهيونية العالمية “المتحدة”
    مهمة ستيفاني الملكفة بها من الامم المتحدة هي تنفيذ خطط حراس المعبد اليهودية الماسونية الصهيونية العالمية في ليبيا مع تمكين اعضاء الحراس المعبد بالمناصب السيادية في الحكومة ضد الامة العربية التي كلفت الجيوش العربية بقتل شعوب الامة العربية فقط مقابل بقاء صهاينة العرب في الحكم والسلطة مقابل تسخير جميع ثروات الشعوب العربية لخدمة اليهودية الماسونية الصهيونية العالمية في اسرائيل .
    – من ستيفاني التي تم تكليفها بعد غسان سلامة …؟
    ستفياني هي من أصول يهودية وتحمل الجنسية الامريكية وهي عميلة فيدرالية تابعة للمخابرات الامريكية وكانت مكلفة في السابق بإدارة أطراف المؤامرة الامريكية الصهيونية على ليبيا وكانت لدية علاقات جيدة بقيادات معمر القذافي بمافيهم سيف الأسلام عراب ثورة 17 فبراير بشكل سري بالتنسيق مع المخابرات البريطانية للقضاء نظام القذافي وأسقاط نظامة بعد عملية التمرد الذي قام به عملاء المخابرات الامريكية والاسرائيلية ضد معمر القذافي بغطاء سيف الاسلام وأحمد قذاف الدم بالتنسيق مع جميع قيادات فبراير التي ظهرت عام 2011م حتى يومنا هذا.
    – كيف كانت تعمل ستيفاني …….؟؟
    كانت تربطة علاقات وتوطيدة بعناصر وقيادات نظام معمر القذافي بكافة المؤسسات العسكرية والامنية والخدمية التي نشقت عنه عام 2011م وتعمل على إعادتهم الى طرابلس بقيادة الطرطور حفتر وبعد فشل الحملة العسكرية بدعم روسي بموافقة الترامب تعمل الأن على إعادتهم عبر حوارات المغرب وجنيف وتونس اوكار حراس المعبدالسرية .
    كما لديه أرتباطات كبيرة بالجماعات الأرهابية بشكل سري داخل ليبيا من عام 2011م حتى 2020 المموله من حراس المعبد باشراف امريكي وانجليزي مع أعطاهم الحصانة الدولية من المخابرات الامريكية وخاصة القيادات الدينية التابعة لسعودية والامارات بالتنسيق مع المخابرات الاسرائيلية والأوروبية وهي تقود نفسه المؤامرة التي نفذت ضد معمر القذافي من خلال الشبكات السرية التي نجحت في اسقاط القذافي من السلطة التي حاكت ضدة من قبل عام 2011 بواسطة أبنه سيف الاسلام فهي عادت مرة ثانية الى الواجهة بنفس الاشخاص بواسطة احمد قذاف الدم وسيف الاسلام بين حكومة الغرب بقيادة السراج وحكومة الشرق بقيادة الحويج لتقود نفس المؤامرة على الشعب الليبي بيافطة عسكرية من خلال الطرطور خليفة حفتر وقبيلة ترهونة من نفس العناصر الضالة التي دمرت ليبيا طيلة 42عام لصالح دولة اسرائيل وتحمل جنسيات تونسية ومصرية وغربية وافريقية كلهم كلاب الماسونية الصهيونية في ثياب الوطنية بحجة الوطن والوطنية من اجل العودة لإبادة ماتبقى من الشعب الليبي والجهاد ضد الاستعمار التركي وهم يجتمعون في البنتاغون كل عام مع بعض باشراف امريكي اسرائيلي بريطاني وهذا ماصرح به طابك المخابرات البريطاني ميلت في عدة تغريدات الذي يعمل بشكل سري مع ستيفاني داخل ليبيا من خلال عملائهم الذين تم زراعتهم داخل اجهزة الامنية والعسكرية والخدمية من عام 2000م من اجل تحقيق مصالح الصهيونية الماسونية العالمية التي تخدم حكومة النظام العالمي وعلى رأسهم زعيم عبدة الشيطان في ليبيا عبدالمطلب الهوني مستشار سيف الاسلام واحد مستشارين السراج.
    – أم قصة فيروس كورونا ….؟؟
    قامت ” حراس المعبد ” الماسونية العالمية بعقد أجتماع سري في بريطانيا بحضور ملكة بريطانيا نتجت عنه عدة قرارات ومنها:
    1- كيفية التخلص من كبار السن الذين يشكلون نصف سكان اوروبا وامريكا.
    2- ضرب اقتصاديات الدول المعادية وخصوصاً التي تنصف في نفسها من الدول الصناعية .
    3- أنقاص عداد البشرية التي أصبحت في تزايد بعداد كبيرة على كوكب الارض.
    4- لاغتيال عدد كبير من الشخصيات التي لسنا بحاجة لها عبر مرض عام من بينهم زعيم كوريا الشمالية .
    قامت المخابرات الامريكية والاوروبية باشراف ملكة بريطانيا بأنتاج فيروس كورونا في القواعد الامريكية بايطاليا في الصين بحضور جميع رجال المخابرات العالمية فاتفقوا على نشر الفيروس عن طريق تكليف عدد كبير من العملاء والجواسيس لنشر الفيروس عبر الحقائب او البخاخات بنافيهم روسياوالصين والهند.
    فلهذا تصريحات جونسون والترامب ليست من الفراغ لأنهم قالوا الحقيقة لشعوبهم لاعادة تشكيل نظام عالمي جديد لتدمير أقتصاد دول ودعم أقتصاد دول ونتيجة عدد الوفيات الايطالية كبير هو بسبب تسرب الغاز من القواعد الامريكية في ايطاليا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية … الفيروس تم أنتاجه على جينات معينة فقط حسب مشروع الكلب المصري احمد زويل جميع الخراب الذي يطل شعوب العالم من علماء العرب والمصريين الذي قتلوهم اليهود بواسطة أختراعاتهم الشيطانية وجميع تصريحات ترامب وجونسون حقيقة وواقعية .

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