‘الأعلى للدولة’ يصدر بلاغا حادا ضد فرنسا ويدعو إلى مقاطعتها اقتصاديا

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجلس الوزراء في حكومة الوفاق لإيقاف التعامل الاقتصادي مع الشركات الفرنسية، احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حول الإسلام.

وقال المجلس في بيان له اليوم الأحد، إن تصريحات الرئيس الفرنسي تعتبر غير مسؤولة من خلال اسمراره في اعتبار الرسوم المسيئة للنبي محمد، حريّة تعبير، مشيرا إلى أنها تمس أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

وأضاف البيان أن ما صرّح به ماكرون ينفي “زيف الديمقراطية الفرنسية التي أسست على جماجم الشعوب التي استعمرتها ونهبت ثرواتها”، وهو يرسخ العقلية العنصرية للرئيس الفرنسي.