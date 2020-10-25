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إحياء ذكرى ميلاد الفنان التشكيلي الراحل عوض عبيدة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

الفن هو الحياة، والحياة هي الحياة، ولكن فن الحياة أن تحيا حياتك بفن .. من هذه الفلسفة الحياتية الراقية للأديب النمساوي، بيتر ألتنبرغ، انطلقت حياة الفنان التشكيلي الليبي الكبير، عوض عبيدة، منذ يوم ميلاده حتى مماته.
وإحياء لذكراه الخالدة في الفن التشكيلي الليبي نظم نادي عوض عبيدة في مدينة بنغازي معرضا يضم لوحات عبيدة التشكيلية والتي تعرض لأول مرة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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