كتلة نواب برقة تطالب البعثة الأممية بحقوق المجمعات الانتخابية لكل إقليم في اختيار “الرئاسي” و “الحكومة”

أصدرت كتلةٌ نواب برقة بيانا مساء اليوم الأحد، لتوضيح رؤيتها تجاه إعلان وقف إطلاق النار.

وقالت الكتلة في البيان: ” إن الكتلة إذ ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الموقع من المسار العسكري والذي يمهد لحل سياسي عادل قابل للاستمرار يؤسس لسلام دائم، فإننا تطلب من بعثة الأمم المتحدة كما طالبنا الأعضاء المشاركين بملتقى الحوار السياسي الإعلان عن التزامهم بضوابط وقواعد وتعهداتأيضا عليها الالتزام بإعلان آلية اتخاذ القرار بملتقى الحوار السياسي وذلك قبل انطلاق الحوار في ظل القائمة الصادرة بالخصوص وعدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة في ملتقي الحوار السياسي”.

تابع البيان: “إننا تؤكد أن التوافق يتطلب المجمعات الانتخابية كل إقليم على حده في اختيار المجلس الرئاسىي ورئيس الحكومة ونائبيه وأيضا الأغلبية البسيطة لكل إقليم في القرارات العامة، وختاما نؤكد على مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته ومخرجات برلين وملاحقها وإعلان القاهرة”.