مركز العزل في درنة يُسجّل 28 وفاة منذ افتتاحه

يتواصل العمل في المركز العزل الطبي الواقع بمنطقة الفتائح في درنة، ضمن الخطة المعدة ووفق التعليمات الصادرة من إدارة مستشفى الوحدة العلاجي بتوفير كافة المستلزمات والمعدات والأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وخلال عمله على مدار الأشهر الخمسة الماضية، فتح المركز أبوابه لاستقبال الحالات على مستوى النطاق الجغرافي لمدينة درنة وعدة مناطق مجاورة لها.

ومنذ افتتاح المركز بلغ العدد الإجمالي للحالات التي وصلت إليه 98 حالة، منها 67 حالة شفاء و28 حالة وفاة، وحاليا يتواجد فيه حالتين.

ويطالب القائمون على المركز بتقديم الدعم المادي للأطقم الطبية والطبية المساعدة ليتمكنوا من تقديم الخدمة المثلى للمرضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية