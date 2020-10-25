ليبيا الان

مركز العزل في درنة يُسجّل 28 وفاة منذ افتتاحه

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتواصل العمل في المركز العزل الطبي الواقع بمنطقة الفتائح في درنة، ضمن الخطة المعدة ووفق التعليمات الصادرة من إدارة مستشفى الوحدة العلاجي بتوفير كافة المستلزمات والمعدات والأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وخلال عمله على مدار الأشهر الخمسة الماضية، فتح المركز أبوابه لاستقبال الحالات على مستوى النطاق الجغرافي لمدينة درنة وعدة مناطق مجاورة لها.

ومنذ افتتاح المركز بلغ العدد الإجمالي للحالات التي وصلت إليه 98 حالة، منها 67 حالة شفاء و28 حالة وفاة، وحاليا يتواجد فيه حالتين.

ويطالب القائمون على المركز بتقديم الدعم المادي للأطقم الطبية والطبية المساعدة ليتمكنوا من تقديم الخدمة المثلى للمرضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك