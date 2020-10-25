النمروش يؤكد على تمسك حكومة الوفاق بالتعاون العسكري مع تركيا

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أكد، وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق، صلاح النمروش، اليوم الأحد، على تمسك الحكومة بتعزيز التعاون العسكري المشترك مع تركيا، لافتًا إلى أن وقف إطلاق النار لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع أنقرة.

وقال النمروش، في تغريدة على تويتر، “نؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني”.

وأضاف، “لا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا حليف الحكومة الشرعية”.

وقال النمروش، “إن اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا”.

ورأى، أن من “أهم فوائد إحلال السلام في ليبيا هو بناء جيش ليبي على أسس سليمة وعقيدة وطنية جامعة قوامها جيل الشباب اليوم”.