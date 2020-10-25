النمروش: يجب التركيز على اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري مع تركيا أكثر من أي وقت مضى

‏أكد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها و سيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، و لا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا.

وأضاف النمروش في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، ‏إن اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا، لافتا إلى أن من أهم فوائد إحلال السلام في ليبيا هو بناء جيش ليبي على أسس سليمة وعقيدة وطنية جامعة قوامها جيل الشباب اليوم.

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