كتلة نواب برقة تطالب البعثة الأممية بالإعلان عن آلية اتخاذ القرار بحوار تونس

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دعت كتلة نواب برقة بمجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإعلان عن آلية اتخاذ القرار بملتقى الحوار السياسي قبل انطلاقه في تونس في التاسع من نوفمبر القادم.

وقالت الكتلة، “إن على البعثة الأممية الالتزام بإعلان آلية اتخاذ القرار بملتقى الحوار السياسي”، وذلك كما طالبت الأعضاء المشاركين بملتقى الحوار السياسي بالإعلان عن التزامهم بضوابط وقواعد وتعهدات.

ولفتت الكتلة، إلى عدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة في منتدى الحوار السياسي.

وأضافت، “نؤكد على أن التوافق يتطلب المجمعات الانتخابية كل إقليم على حدة في اختيار مجلس رئاسي ورئيس الحكومة ونائبيه وأيضا الأغلبية البسيطة لكل إقليم معا في القرارات العامة”.

وأكدت الكتلة، على مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته ومخرجات برلين وملاحقها وإعلان القاهرة.