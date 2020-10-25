ما يسمى بمجلس الدولة: اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف لا يشمل الاتفاق المبرم بين الوفاق وتركيا

رحب ما يسمى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، باتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الرحلات الجوية الداخلية، ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية.

وأوضح المجلس، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق غير المعتمدة، من اتفاقات مع الدولة التركية، على حد وصف البيان.

وأكد ما يسمى بمجلس الدولة، أن هذا الاتفاق لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية الجيش، على حد قوله.

وطالب المجلس بضرورة إيجاد الضمانات الكافية لعودة المهجرين دون التعرض لهم بأي أذى، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم.

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