مشائخ وأعيان قبائل الحزام الأخضر يطالبون بالإفراج عن اللواء الساعدي معمر القذافي لاثبات حسن النية

طالب مشائخ وأعيان قبائل الحزام الأخضر ( زليتن – الخمس – العلّوص – قصر الخيار – القره بوللي )،اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بالإفراج عن اللواء الساعدي معمر القذافي في أقرب وقت ممكن . وأوضح مشائخ وأعيان قبائل الحزام الأخضر، في بيان عقب لقائهم بـ “السراج”، أن إطلاق سراح اللواء الساعدي، خاصة بعد حكم المحكمة بتبرئته منذ قرابة 3 سنوات، بادرة لاثبات حسن النية واتمام المصالحة الشاملة في ليبيا، لافتا إلى أن تلك المصالحة سوف يقودها الدكتور سيف الإسلام القذافي .

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