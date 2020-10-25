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مشائخ وأعيان قبائل الحزام الأخضر يطالبون بالإفراج عن اللواء الساعدي معمر القذافي لاثبات حسن النية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالب مشائخ وأعيان قبائل الحزام الأخضر ( زليتن – الخمس – العلّوص – قصر الخيار – القره بوللي )،اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بالإفراج عن اللواء الساعدي معمر القذافي في أقرب وقت ممكن . وأوضح مشائخ وأعيان قبائل الحزام الأخضر، في بيان عقب لقائهم بـ “السراج”، أن إطلاق سراح اللواء الساعدي، خاصة بعد حكم المحكمة بتبرئته منذ قرابة 3 سنوات، بادرة لاثبات حسن النية واتمام المصالحة الشاملة في ليبيا، لافتا إلى أن تلك المصالحة سوف يقودها الدكتور سيف الإسلام القذافي .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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