الثني يطلع على عمل لجنة الأزمة

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اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الأحد، على نتائج عمل لجنة الأزمة المشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وناقش الثني، مع رئيس اللجنة، اللواء هاشم بورقعة، بحضور وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، وأعضاء لجنة الأزمة نتائج عمل اللجنة خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها بعدد من المدن والمناطق وعدد من المؤسسات.
وأوضح الثني، عمل الحكومة الليبية وكافة الجهات التابعة لها على حلحلة الأزمات وتفكيك الاختناقات وتسيير الأمور الخدمية والمعيشية اليومية للمواطنين.
وأكد أن ما تقدمه الحكومة يأتي في ظل انعدام الإيرادات المالية والظروف التي تمر بها البلاد بما سبب عجزا في تغطية بنود الميزانية العامة.
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