الثني يطلع على عمل لجنة الأزمة

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اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الأحد، على نتائج عمل لجنة الأزمة المشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وناقش الثني، مع رئيس اللجنة، اللواء هاشم بورقعة، بحضور وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، وأعضاء لجنة الأزمة نتائج عمل اللجنة خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها بعدد من المدن والمناطق وعدد من المؤسسات.

وأوضح الثني، عمل الحكومة الليبية وكافة الجهات التابعة لها على حلحلة الأزمات وتفكيك الاختناقات وتسيير الأمور الخدمية والمعيشية اليومية للمواطنين.

وأكد أن ما تقدمه الحكومة يأتي في ظل انعدام الإيرادات المالية والظروف التي تمر بها البلاد بما سبب عجزا في تغطية بنود الميزانية العامة.