عاجل // عقيلة صالح يبحث مع السفير الأمريكي بالمغرب دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع السفير الأمريكي بالمغرب دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع السفير الأمريكي بالمغرب دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
نطرح عدة أسئلة على قبائل الشرق الشريفة
– من جاب حلف الناتو 2011 م لتدمير ليبيا ..؟؟
– من باع ليبيا لفرنسا 2011 م ومازال بائعها لفرنسا2020 م ..؟
– من الذي تحالف مع قطر وقناة الجزيرة وذبح مبروك الحر ..؟؟.
– من الذي كان يصلى تحت الاعلام الصليبية الماسونية ..؟.
– من كان يهتف لصليبية الماسونية ..؟.
– من كان يقول لولا ساركوزي راهو ميت انا وعجوزي …؟.
– من كان يقود لبرنارد ليفي ويتع فيه مثل الكلب ..؟.
– من كان يصفق لقطر وتركيا يلحس في أرز القطري ..؟.
– من كان يطالب في عصابة مجلس الامن الصليبي الماسوني ..؟.
وبعد هذا كلها طالعين 2020 وتتشدقون علينا بالوطنية وين هي الوطنية عندكم ياكمشة عملاء وخونة وقوادة لحراس المعبد سيتم الاعلان على اسماء العائلات الماسونية ذات الاصول اليهودية التي زرعها حراس المعبد داخل القبائل الليبية منذ الاحتلال الاسباني لليبيا باشراف المحفل الماسوني البريطاني ومخابراتها وتوا متفق حماركم الضال عقيلة صالح بتطبيع مع اسرائيل جرت عبر مكالمة سرية مع نتيناهو مقابل البقاء في السلطة وهو حمار السلفية اليهودية حفتر وفروخه الحرايمية .
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