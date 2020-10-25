عاجل // عقيلة صالح يبحث مع السفير الأمريكي بالمغرب دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع السفير الأمريكي بالمغرب دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة.

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