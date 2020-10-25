قوة حماية طرابلس ترفض قائمة الحوار الليبي في تونس

أخبار ليبيا24

أعلنت قوة حماية طرابلس، اليوم الأحد، عن رفضها لقائمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والتي جرى الإعلان عنها من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت القوة، في بيان، “في الوقت الذي اتسمنا به خيرًا بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النّار الذي وقع من قبل لجنة “5+5″، وبدأنا فعليًا في تطبيق بنوده ومخرجاته.. نستغرب وبشدة ظهور قائمة ما تسمى بأعضاء (ملتقى الحوار السياسي الليبي) الصادرة اليوم عن (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، والتي تحمل عديد الأسماء الجدلية التي كانت يومًا سببًا في خراب هذه البلاد ومشعل الفتنة فيها”.

وأضافت، “كما نتساءل عن ماهية المعايير التي تم من خلالها انتقاء هذه الأسماء المتكررة خلال هذه السنوات العجاف على الشعب الليبي، فالبعض لا يملكون ثقل سياسي أو عسكري والبعض الأخر لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالح دول بعينها وكثيرهم لا يملكون آمر نفسهم أساسًا”.

وقالت، “هنا وفي ظل تغييب تمثيل عديد القوى العسكرية والسياسية والمناطقية وأهمها (طرابلس) وجلّ المنطقة الغربية، ومع وجود أسماء دُست في هذه القائمة لتطبيق أجندة معينة، نرفض هذه القائمة التي كان من الأولى صدورها عن مكتب (النائب العام) بدلًا من (البعثة الأممية)”.

وطالبت القوة، بعثة الأمم المتحدة، بـ “العدول عن قائمتها واختيار من يمثل الشعب والمدن بعيدًا عن المحاباة والترضية، ولو كان ذلك باستفتاء الشعب نفسه”.

وقالت، “هنا نذكر (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) بأنها عامل مساعد، وأن جوهر عملها المناطة به هو الوساطة والمساعدة على حل الأزمة الليبية لا فرض رأيها وتقرير مصير البلاد”.