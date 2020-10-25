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المسماري: اتفاق جنيف واضح جدًا في مسألة خروج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن اتفاق جنيف “5+5” واضح في حسم خروج المرتزقة الأجانب وتفكيك الميليشيات ومحاربة الإرهاب في ليبيا، مجددًا التزام القوات المسلحة، باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسماري، في حديث لقناة العربية، “إن اتفاق جنيف واضح جدًا في بند المادة الثالثة التي تؤكد على خروج كافة المرتزقة والغزاة الأجانب وهم الأتراك والمرتزقة السوريين والصوماليين والمعارضة التشادية وغيرهم ممن تم نقلهم عن طريق تركيا والإخوان”.

وأضاف، “هناك ثلاث نقاط رئيسية لا يمكن النقاش فيهن، وحتى الأمم المتحدة مقتنعة بذلك تمامًا، وهي محاربة الإرهاب وحل ومعالجة ملف المليشيات وخروج الأجانب من الأراضي الليبية”.

 

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    اسمع ايها الكذاب احترام نفسك أنت وميلشياتك فأنتم عبارة عن طراطيرخليجة وحمير مصرية وكلاب اسرائيلية .

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