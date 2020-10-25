قبل انطلاقه.. نواب المنطقة الشرقية يطالبون البعثة الأممية بإعلان آلية اتخاذ القرار في ملتقى تونس المقبل

أعربت كتلة نواب المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين وفدي المسار العسكري في محادثات جينيف، معتبرة أنه يمهد لحل سياسي عادل وقابل للاستمرار يؤسس لسلام دائم.

وأوضحت الكتلة، في بيان لها، أنه كما طالبت البعثة الأممية الأعضاء المشاركين بملتقى الحوار السياسي المقرره عقده في تونس، بـ”الإعلان عن التزامهم بضوابط وقواعد وتعهدات”، فأن البعثة مطالبة في المقابل بالالتزام بإعلان آلية اتخاذ القرار بالملتقى وذلك قبل إنطلاقه، خاصة وأن القائمة الصادرة بالخصوص لم تراعي مسألة تساوي أعداد ممثلي المناطق الثلاثة .

وأكد البيان، أن التوافق يتطلب إقامة المجمعات الانتخابية في كل إقليم على حده، لاختيار المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة ونائبيه ، فضلا عن الأغلبية البسيطة لكل إقليم للمشاركة في القرارات العامة. واختتم البيان، بالتأكيد على مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته ومخرجات برلين وملاحقها وإعلان القاهرة .

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