الوطنية للنفط تحتفل بذكرى تدشين أول أنابيب للنفط في ليبيا

أخبار ليبيا24

احتفلت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بالذكرى الــ 59 لتدشين أول أنابيب للنفط تم انشائها بليبيا، والتي تمتد من حقل زلطن إلى ميناء مرسى البريقة.

وترأس فعاليات الاحتفالية، رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء العموم، ومدراء المكاتب بالمؤسسة الوطنية للنفط.

واكتشف النفط لأول مرة في ليبيا عام 1958، وبدأ الإنتاج عام 1961، ويشكل نحو 94 بالمئة من موارد البلاد.

ويعد حقل زلطن أول حقل نفطي جرى اكتشافه في ليبيا عام 1956، وهو يعتبر أول حقول النفط الرئيسية في ليبيا.