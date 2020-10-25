«النمروش»: توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع حليفتنا تركيا

وصف وزير الدفاع المفوض، في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، أنقرة بـ «الحليف التركي»، مؤكدًا على تعزيز التعاون المشترك معها واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، على حد قوله.

وأضاف «النمروش»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أن “توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا حليف الحكومة الشرعية”، بحسب تعبيره.

وتابع؛ أن “اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا”، بحسب ادعائه.

وأوضح «النمروش»، أن “من أهم فوائد إحلال السلام في ليبيا هو بناء جيش ليبي على أسس سليمة وعقيدة وطنية جامعة قوامها جيل الشباب اليوم”، على حد زعمه.