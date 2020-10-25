عقوب يبحث خطط مكافحة كورونا مع المنظمة الليبية للتنمية

استقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد بمقر وزارة الصحة بالبيضاء رئيس المنظمة الليبية للتنمية صلاح اشهوب .

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة الصحة، تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الصحة والمنظمة في عدة مجالات الصـحية واهمها إعداد مرشدين متطوعين لتوعية على الوقاية من فيروس كورونا كما قدمت المنظمه مقترح حول إعداد مرشدين متطوعين لتوعية في مجال التبرع بالدم وسبل تطـويرها والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة والمنظمة .

واستعرضت المنظمة الهجمة الإعلامية الموجهة ضد وزارة الصحة والعاملين الصحيين بالبلاد ودور المجتمع المدني في نشر الحقائق ومواجهة الشائعات والاكاذيب.

وأكد وزير الصحة خلال القاء علي دراسة كافة المقترحات المقدمة من قبل المنظمة الليبية للتنمية و دمجها مع الخطط الموضوعة من قبل وزارة الصحة لصد أي موجة محتملة لانتشار جائحة كورونا وفي ظل الدعم المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء لتجهيز المستشفيات ومراكز العزل وإمكان زيادة عدد الفحوصات المخبرية .

وكما استعرض وزير الصحة خلال اللقاء الواقع الصحي الليبي والموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا والاصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبينا أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة واللجنة العليا والاستشارية كغلق الحدود وحظر التجوال والحجر الصحي وتخصيص المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس المنظمة الليبية للتنمية صلاح اشهوب والوفد المرافق له درعآ تذكاريا لوزير الصحة ممثلا عن كافة العاملين بالقطاع الصحي لجهودهم الحثيثة والمتواصلة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد .

ويشار إلى أن الاجتماع كان بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي ومدير إدارة الشوؤن الادارية والخدمات بالوزارة الاستاذ عبدالوهاب بوشوق ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الاستاذة الجادة بوغرسه، إضافة إلي حضور رئيس المنظمة الليبية للتنمية فرع شحات محمد الحاسي و رئيس فرع المنظمة درنة مفتاح الشاعري منسق الاعمال الإنسانية في المنظمة السيد فرحات بن موسى و منسق العلاقات بالمنظمة، وسام الدغاري و مدير إدارة تمكين الشباب في المنظمة أدريس البدري.