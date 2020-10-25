أول تعليق لـ’غرفة عمليات سرت والجفرة’ على الأسماء المشاركة في ملتقى تونس

عبّر آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة إبراهيم بيت المال عن استغرابه الشديد من الأسماء المطروحة في قائمة الحوار التي تم تداولها اليوم في وسائل الإعلام للمشاركة في ملتقى تونس.

وتساءل بيت المال في تصريحات إعلامية عمن أشرف على اختيار الأسماء المذكورة، منبها المبعوثة الأممية إلى “الكف عن العبث بمصير الليبيين”، باعتبارها لا تملك صلاحيات بفرض أسماء عليها إشكاليات.

وطالب آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، بضرورة إشراك الأطراف الفعلية الموجودة على الأرض في أي حوار قادم، وإلا ستكون النتائج وخيمة وغير مقبولة.