الهيئة الطرابلسية: البعثة الأممية تجاهلت دعوة منظمات المجتمع المدني والنشطاء للمشاركة في ملتقى تونس

أصدرت ما تسمى بالهيئة الطرابلسية، بيانا اليوم الاثنين، استنكرت خلاله- تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا لدور مدينة طرابلس وحق منظمات المجتمع المدني ومن وصفتهم بالنخب والنشطاء بها في تقرير مصير وطنهم .

وأوضحت، في بيانها، أنها تفاجئت كما تفاجأ الكثير من منظمات المجتمع المدني ومن وصفتهم بالنخب والنشطاء في العاصمة طرابلس باختيار البعثة الأممية لمجموعة أشخاص البعض منهم ساهم وبشكل كبير في تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي، والبعض الأخر ساهم في دمار مدن وقتل ارواح وبث الفرقة بين أبناء الشعب .

وأضاف البيان، أنه في الوقت الذي تم فيه أهمال مدينة طرابلس ودورها الريادي والمكون المدني بها أو حتى كعاصمة يسكنها نصف سكان ليبيا، يؤكد رغبة البعثة في عدم مشاركة شخصيات مدنية، مضيفا أن تجاهل رأي نصف سكان ليبيا القانطين في طرابلس يعني تجاهل ارادة نصف الشعب الليبي، مما يؤكد أن البعثة والدول الكبرى التي تدخلت في الشأن الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر تسعی لتحقيق مصالحها دون النظر إلى مصالح الشعب وحقه في الحرية ودولة مدنية ونظام ديمقراطي .

واختتم البيان، بأنه تم مراسلة البعثة لمشاركة ما تسمى بالهيئة الطرابلسية في الحوار السياسي القادم، لكن لم تستلم الهيئة إلى الأن أي رد ولا حتى اعتذار.. وفقا للبيان .

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