إجمالي الوفيات بكورونا في الكفرة بلغ 34 حالة و الإصابات 277

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلدية وصل إلى 34 حالة .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 277 إصابة، مشيرة إلى تماثل 219 حالة للشفاء من المرض .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن تسجيل 5 حالات وفاة و 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، موضحا أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بعدوى كورونا بلغ 795 ، بينما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 56013 حالة .

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