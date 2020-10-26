«فيصل الشريف»: معادلة الصراع دولية إقليمية بامتياز والهامش الصغير هو المتروك اليوم للساسة الليبيين

زعم فيصل الشريف، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «باحث وأكاديمي»، أنه “في المعادلة السياسية العسكرية الليبية لا وجود لقاعدة اسمها رفض بالمطلق، ولا موافقة بالمطلق”.

وأضاف «الشريف» المعروف بتأييده للوجود التركي في ليبيا، كتب على حسابه بـ«فيسبوك»: أن ذلك لأن “معادلة الصراع دولية إقليمية بامتياز، والهامش الصغير هو المتروك اليوم للساسة الليبيين كي يتحركوا فيه، هذا هو توصيف الواقع إلا من أراد أن يركن للخيال”.

وتابع؛ “بمعنى أن الدور الذي يمكن لعبه بحسب التأثير في المساحة المتاحة يجب استغلاله بشكل إيجابي لصالح الخيار الأقرب لمشروع الدولة المدنية واستحقاقات المرحلة القادمة”.

وأوضح أنه ” لاسيما وأن خيار الحل السياسي يظل الأكثر منطقية من الحل الآخر وهو الصدام العسكري في حرب مفتوحة ستكون دولية وإقليمية على أرض ليبية وبدماء ليبية”.