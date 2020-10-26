مكتب الرقابة ينظم دورات تدريبية لكوادره في الزاوية

أشرف مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، على إطلاق دورات تدريبية في مجال التفتيش الجيد والصحيح، تستهدف كلا من مفتشو مكتب الزاوية ومكتب صرمان.

وأوضح المكتب، أن الدورات التي تُعقد في مدينة الزاوية، ويلقيها مدربون من داخل المركز، استهدفت ما يقرب إلى 40 مفتش موزعين على مكتبي الزاوية وصرمان، لأجل الرفع من كفاءة الكادر التفتيشي للمركز، حرصاً على سلامة الأمن الدوائي والغدائي للمجتمع.

وأشار مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، أن هذه الدورات أُعلن البدء عنها منذ بداية أكتوبر الحالي، مستهدفة كلا من مفتشو فرع طرابلس انتقالا لفرع مصراتة و حاليا مكتب الزاوية وصرمان، وأنها مستمرة حتى تغطي كامل الفروع والمكاتب بالتراب الليبي.

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