اليونيسف: إطلاق خطة لتقديم خدمات أساسية للأطفال في ليبيا

أعلنت الممثلة الخاصة لليونيسف بالإنابة في ليبيا، ناريني أصلانيان، إطلاق خطة مشتركة بين منظمة اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا.

وأوضحت أصلانيان، أن المنظمة متحمسة لهذه الخطة المشتركة، التي تهدف إلى تقديم خدمات أساسية للأطفال.

وأشارت الممثلة الخاصة لليونيسف بالإنابة في ليبيا، ناريني أصلانيان: “الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تقديم الخدمات الأساسية للأطفال المتنقلين وعائلاتهم، ليتمكنوا من الحصول بشكل أفضل على التعليم والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل وبطريقة مستدامة”.

وأضافت أصلانيان: يسعدنا اليوم أن يتم الترحيب بنا في إحدى المدارس مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي التي سيتم إعادة تأهيلها ضمن هذا البرنامج”.

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