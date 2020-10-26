براك الشاطئ تنظم ورشة تدريبية للعاملين بقطاع الصحة

عقد المجلس البلدي براك الشاطئ، ورشة عمل بعنوان، “تدريب عاملين صحة المجتمع للمشاركة في الاستجابة لجائحة كورونا”، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فرع سبها.

وأوضح المجلس، أن الدورة شملت تدريب مبسّط للعاملين بقطاع الصحة في ظل جائحة كورونا، وشملت أيضا دور العاملين في صحة المجتمع ومكافحة العدوى وكيفية التعامل مع الجثث والنفايات الطبية.

وحضر الورشة، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية وعضوة المجلس عن المرأة ، ومدير مكتب الصحة ببلدية براك ومدير مركز الفلترة براك، ولفيف من الأطباء.

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