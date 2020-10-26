الهلال الأحمر الليبي يوقع اتفاقية تعاون مع مركز البحوث بنغازي

أعلنت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، توقيع اتفاقية تطوير النظام المالي مع مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي.

وأوضحت الأمانة العامة، أن توقيع الاتفاقية، يأتي ضمن التعاون المشترك بين جمعية الهلال الأحمر الليبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبدعم من الصليب الأحمر النرويجي، وتنفيذا لمراحل مشروع التطوير الإداري والمالي.

وأشارت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، إلى عقد اجتماع ضم وفدا من مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي، برئاسة الأمين العام.

وأضافت الأمانة العامة، أن الاجتماع تم تفيه توقيع الاتفاقية لتقديم خدمات استشارية لجمعية الهلال الاحمر الليبي، لمراجعة مسودة اللائحة المالية المعدة من قبل اللجنة المكلفة من الجمعية وبتعاون مع الصليب الأحمر النرويجي كمرحلة أولي للمشروع، وإبداء الرأي حولها من خلال الخبراء التابعين للمركز حتى تكون وفق متطلبات النظم المالية بالحركة الدولية وبمعايير أكثر شفافية وسيتم تنفيذ باقي مراحل المشروع حتي نهاية العام المقبل 2021.

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