المجعي يشكك في نجاح اتفاق وقف إطلاق النار وصموده ويؤكد: لا يتضمن آليات لمحاسبة حفتر

ادعى الناطق باسم عملية ما تسمى بعملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة مصطفى المجعي، أنهم دعاة سلام وأنهم قدموا تنازلات من أجل الوطن لوقف الحرب، معتبرًا أن حفتر ينقض في كل مرة العهود والمواثيق والاتفاقات.. على حد قوله.

وثمن المجعي، في تصريحات إعلامية، موقف وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش في إعلان ما وصفه بالموقف “المشروط” من الاتفاق المبدئي بين أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5)، مشككا فى الوقت ذاته في نجاح هذا الاتفاق وصموده خصوصاً أنه لا يتضمن صراحة آليات لمحاسبة حفتر على تدمير المؤسسات ووقف مصدر قوت الليبيين أكثر من 9 تسعة أشهر .

وأضاف المجعي أنه تم تسجيل منذ الإعلان السابق لوقف إطلاق النار أكثر من 8 خروقات، فضلا عن رصد عبر الصور الجوية استمرار عمليات التحشيد و إقامة التحصينات والمعسكرات .

وأعرب المجعي عن أمله في أن تقوم وزارة عدل الوفاق والنائب العام والمدعي العسكري بفتح تحقيقات أمام القضاء المحلي والدولي لملاحقة من ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والتغييب القسري في حق الأبرياء.. بحسب زعمه.

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