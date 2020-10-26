البلدي أبوسليم يبدأ العمل على المسار المستحدث بمشروع الهضبة

أفاد المجلس البلدي أبوسليم، بدء العمل على المسار المستحدث بحي الدويس بمحلة مشروع الهضبة الزراعي، والذي تم فيه تعبيد مسافة أكثر من 300 متر طولي تقريبا، بعد أن تم الانتهاء من تسويتها ودمكها ورشها بمادة “m c o” والتي تم فيها أيضا الربط مع طريق الرئيسي “الربسول”.

وأوضح المجلس، “ومع قرابة 600 متر طولي تم العمل بهم بالأسابيع الماضية، وبهذا العمل يكون العمل قد أنجز لأكثر من نصف المسافة المحددة لطريق الجديد تقريباً وبشكل عام والتي تبلغ 1400 م”.

وأضاف المجلس البلدي أبوسليم، أن هذا المشروع يُعتبر أحد المشاريع التي سعت إليه لحل المختنقات للمداخل والمخارج بمشروع الهضبة الزراعي، وأنه ستكون هناك أعمال فتح مسارات جديدة من وإلى مشروع الهضبة الزراعي وصيانة للطرقات.

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