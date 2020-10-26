بلدية تاجوراء تستقبل السفير التركي لدى ليبيا

أعلنت بلدية تاجوراء، عن زيارة السفير التركي لدى ليبيا سرحات أكسين، إلى البلدية، رفقة وفد مرافق لهُ.

واستقبل عميد بلدية تاجوراء، السفير التركي، بحضور اللجنة المشرفة على شؤون جامع مراد آغا وأعيان تاجوراء وممثل المجلس الأعلى الدولة عن تاجوراء ومكتب أوقاف طرابلس ومكتب أوقاف تاجوراء ومختار المحلة.

وأوضحت البلدية، أن الزيارة تطرقت إلى إمكانية صيانة وإعادة تجهيز جامع مراد آغا باعتباره رمزية تاريخية للعلاقة بين أهالي تاجوراء وإرث تاريخي مهم، و”شاهد على مساهمة العثمانيين في تحرير طرابلس من فرسان القديس يوحنا”.

وأضافت البلدية، أن الزيارة ناقشت إمكانية مساهمة ودعم المستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة في بعض المشاريع داخل نطاق البلدية.

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