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إبراهيم بيت المال يهدد البعثة الأممية: عدم إشراك “القوات المساندة” في الحوار السياسي نتائجه وخيمة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال آمر ما يسمى غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة إبراهيم بيت المال، التابعة لحكومة الوفاق: ” نستغرب بشدة الأسماء المطروحة في قائمة الحوار التي خرجت علينا اليوم بوسائل الإعلام المختلفة، ونتسائل بكل أسف من الذي اختار هذه الأسماء”.

وأضاف تدوينة نشرتها غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة:”يجب على مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني ويليامز” الكف عن العبث بمصير الليبيين، ونؤكد لها بأنها لا تملك الحق في فرض أي شيء غير مرغوب فيه من ناحيتنا. “.

وتابع:” نضيف بأنه من الضروري إشراك القوات المساندة الموجودة على الأرض في أي حوار قادم، ما عدا ذلك فإن النتائج ستكون وخيمة وغير مقبولة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • The very keen reason is this, they are all MIT agents in Libya and the DAMN knows about the spider web of MIT operatives in the FAKE western army or in the Satanic Sherkess City DAMN Misrata
    HELL with you ya TRAITOR and a very colorful Turkish PUPPY

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