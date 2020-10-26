مليشيا النواصي تستنكر توجيه رسالة شكر إلى حفتر من قبل البعثة الأممية

استنكرت مليشيا القوة الثامنة “النواصي”، اليوم الاثنين، توجيه البعثة الأممية للدعم بليبيا رسالة شكر إلى حفتر بتاريخ 23 أكتوبر 2020 .

وأوضحت، في بيان لها، أن البعثة الأممية لم تتخذ موقفًا واضحًا منذ بدء عملها، إضافة إلى أنها لم تسمي الأمور بمسمياتها، مبينة أن البعثة لا تزال تدس السم في العسل وتكيل الأمور بمكيالين، وهذا قد ظهر جليا أثناء المعارك التى كانت دائرة بين الجيش وقوات الوفاق .

وطالبت مليشيا النواصي البعثة الأممية بالالتزام بعملها وعدم تجاوز اختصاصاتها، مؤكدة أن البعثة وسيطة بين الليبيين وليست وصية عليهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24