رشوان: مجموعة أردوغان في ليبيا هي من ترفض اتفاق وقف إطلاق النار

قال سعيد رشوان، الخبير المصرفي، اليوم الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار في محادثات اللجنة العسكرية (5 +5) بجنيف خلفه توافق إرادة دولية جادة، مؤكدا أن الإخوان والمليشيات يلعبون بالنار .

وأوضح رشوان، في منشور له عبر حسابه على موقع ” فيسبوك”، أن هناك أصوات ضد الاتفاق، مبينا أن هذه الأصوات ضد حوار تونس أيضا المقرر عقده في الـ 9 من نوفمبر المقبل .

وأضاف رشوان، أن هذه هي مجموعة أردوغان في ليبيا، خاصة وأن تلك الأصوات تؤكد على عدم المساس بالاتفاقات العسكرية والاقتصادية المبرمة مع تركيا.

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