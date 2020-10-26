المالكي يصف اتفاق وقف إطلاق النار في جنينف بالمكتسبات ويؤكد: هناك جولات أخرى لتنفيذها على أرض الواقع

رحب رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، أمس الأحد، بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الممثلين الليبيين في في محادثات جنيف، مبينا أن تقريب وجهات النظر بين الليبيين ساهم في تحقيق مجموعة من المكتسبات .

وأوضح المالكي، في تصريحات صحفية عقب استقباله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الرباط، أنه ستكون هناك جولات أخرى لترجمة هذه المكتسبات على أرض الواقع .

وأضاف أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين مجلسي النواب المغربي و الليبي بداية السنة الجارية يعكس إرادة سياسية وشعبية لفتح المجال لحوار مستمر بين النواب الليبيين و المغاربة، لافتا إلى أنه يفتح آفاقا جديدة للدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

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