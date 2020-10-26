غدامس تعلن إغلاق المدينة لمدة مفتوحة بعد تفشي كورونا

أعلن المجلس البلدي غدامس، إغلاق مادخل ومنافذ المدنية لمدة مفتوحة، حسب تطور الظروف في ملف مكافحة فيروس كورونا.

وطالب المجلس في بيان لهُ، الجهات الأمنية والظبطية تنفيذ عملية إغلاق المدينة.

وأشار المجلس البلدي غدامس، في بيان لهُ، أن قرار الإغلاق يأتي بعد أن توسعت دائرة وباء كورونا داخل المدينة، وحتى تتمكن لجان الرصد والتقصي في إنهاء عملها، ولأجل وضع حدا لمساهمة الوافدين إلى المدينة، في زيادة حجم الكارثة.

وأضاف المجلس، أن إقامة مهرجان الرالي الذي سيبدأ اليوم، الأثنين، لم يكن بالتنسيق مع السلطات المحلية.

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