العكروت: الشخصيات المدرجة في قائمة الـ”75″ لا تستطيع تقرير مصير البلاد

اعتبر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، أن قائمة الـ ( 75) الذين سيشاركون في ملتقى الحوار السياسي في تونس المقرر عقده في الـ 9 من نوفمبر المقبل بمثابة قائمة مبدئية سيتم تعديلها، مؤكدا أنها لمجرد قراءة المشهد فقط .

وأوضح العكروت، في منشور له عبر صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن الشخصيات المدرجة في القائمة لا تستطيع تقرير مصير البلاد، مبينا أن بعض الأسماء تمت دعوتها بناءً على منشوراتها على الفيس بوك .

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