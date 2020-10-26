تكتل فزان بالبرلمان يطالب لجنتي الحوار الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق

أكد تكتل فزان النيابي بمجلس النواب، على جميع الأطراف المعنية، ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الليبي، خصوصا فيما يتعلق بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين كان لهم دور كبير في زعزت الاستقرار في ليبيا.

وأوضح التكتل في بيانه، الذي رحّب فيه بتوقيع الاتفاق، أن الجنوب الليبي تأثر بسبب هؤلاء المرتزقة والمقاتلين.

وجدّد تكتل فزان النيابي، تأكيده على أن تستمر أعمال اللجنة العسكرية 5+5 بهذه الروح الوطنية والمسؤولية التاريخية، وأن تهتم بشكل خاص، بالمؤسسة العسكرية والأمنية في الجنوب الليبي، وإعادة تنظيمها بالكشل المهني والاحترافي.

وأبدى التكتل، دعمه لكل الجهود في إرساء الأمن والاستقرار والمصالحة في ليبيا، بعيدا عن الأجندات الخارجية.

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